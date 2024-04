Élections européennes : Manon Aubry veut relancer l’union de la gauche

Manon Aubry, la tête de liste des insoumis, effectue ses premiers déplacements. Et elle a choisi les outre-mer, avec comme étapes la Martinique et la Guadeloupe. Le thème du déplacement : soutien aux 300 employés menacés de licenciement d’une usine d’Amiens. Sur place, toute la gauche est réunie, on n’avait pas vu ça depuis un moment. À ses côtés : Marine Tondelier, la patronne d’Europe Écologie Les Verts, Marie Toussaint, tête de liste des Écologistes et Léon Deffontaines, tête de liste du Parti communiste français.

