Élections européennes : Valérie Hayer, Raphaël Glucksmann et Marion Maréchal Le Pen lancent leur campagne

À trois mois des élections européennes et après le meeting à Lille de la candidate macroniste, Valérie Hayer, samedi, ce sont Marion Maréchal à Paris et Raphaël Glucksmann à Lyon qui étaient en meeting dimanche. Une entrée en campagne qui préfigure des luttes intestines à droite comme à gauche.

