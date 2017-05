Elections J-4 : Tour du Monde des JTs avec les correspondants étrangers  

A quelques jours des élections présidentielles, la politique française tient en haleine les médias, et ce au-delà des frontières de l'hexagone. Quel regard les médias étrangers portent-ils sur le couple Brigitte-Emmanuel Macron ? Ont-ils parlé de la Rotonde ? Savent-ils qui est Nicolas Dupont-Aignan ? Nous avons passé en revue les différents JTs diffusés en ce moment à travers le monde, et reçu sur le plateau quatre journalistes étrangers : l'Italien Paolo Levi, la Britannique Anne-Sylvaine Chassany, Stefan de Vries, néerlandais, et Ahmed Shihab-Eldin qui est palestinien.