Elections municipales : les animaux s’invitent dans la campagne

EN 2020, il faudra aussi compter sur les animaux lors des élections municipales. Tous les partis, ou presque, s'y sont mis : au Rassemblement national, on s'affiche volontiers avec des petits chats et des chiens. À Rennes, la liste France Insoumise a même choisi un chat comme candidat. Et dans le 18ème arrondissement de Paris, les écolos ne se déplacent plus sans leur chien. Paul Larrouturou est allé à leur rencontre. Mais, comme il n'a pas pu voir tout le monde, pour retrouver tous les candidats aux élections municipales à Rennes, à Nice, à Paris, à Tourcoing, à Beauvais ou encore à Calais, c'est par ici : Tourcoing - Christophe Charlon, Lutte ouvrière - Gérald Darmanin, La République en Marche - Maurice Devloo, Tourcoing solidaire et engagée - Rémi Meurin, Rassemblement national - Mansour Nechaf, Renaissance populaire - William Roger, Résistante populaire - Hervé Simon, L’Union du peuple pour rétablir la démocratie - Franck Talpaert, Ambition commune - Katy Vuylsteker, Europe Ecologie Les Verts Nice - Patrick Allemand, Parti socialiste - Mireille Damiano, Viva ! - Christian Estrosi, Les Républicains - Jean-Marc Governatori, Europe Ecologie Les Verts - Benoît Kandel, Divers droite - Christian Razeau, Parti animaliste - Valéry Sohm, Union Populaire Républicaine - Philippe Vardon, Rassemblement national Rennes - Nathalie Appéré, Parti socialiste - Bruno Chavanat, Divers droite - Charles Compagnon, Libres d’agir - Frank Darcel, Rennes Bretagne Europe - Carole Gandon, La République en Marche - Valérie Hamon, Lutte ouvrière - Enora Le Pape, La France Insoumise - Matthieu Theurier, Europe Ecologie Les Verts Beauvais - Caroline Cayeux, Divers droite - Philippe Enjolras, sans étiquette - Roxane Lundy, Divers gauche Osons l'avenir - Claire Marais-Beuil, Rassemblement national - Renée Potchtovik, Lutte ouvrière Calais - Natacha Bouchart, Les Républicains - Marc de Fleurian, Rassemblement national - Françoise Millot, Lutte ouvrière - Virginie Quenez, Divers gauche Respirer Calais - Laurent Roussel, sans étiquette - Pierre Taverne, apolitique - Rudy Vercucque, Avenir Commun Paris - Agnès Buzyn, La République en Marche - David Belliard, Europe Ecologie Les Verts - Marcel Campion, Libérons Paris - Rachida Dati, Les Républicains - Serge Federbusch, Rassemblement national - Anne Hidalgo, Parti socialiste - Pierre Liscia, Libres ! - Danielle Simonnet, La France Insoumise - Cédric Villani, Nouveau Paris