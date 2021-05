Élections régionales : Éric Dupond-Moretti s’attaque à Marine Le Pen

Éric Dupond-Moretti avait donné rendez-vous à la presse sur le terril de Loos-en-Gohelle, dans le Pas-de-Calais, pour son tout premier déplacement en tant que candidat aux élections régionales. Le ministre de la Justice espère renforcer la liste LREM dans les Hauts-de-France et bouleverser le duel annoncé entre le président sortant, Xavier Bertrand, et Sébastien Chenu, le candidat Rassemblement national de Marine Le Pen. Éric Dupond-Moretti était accompagné de la tête de liste LREM dans la région, Laurent Pietraszewski, de l’ancien chef de cabinet adjoint de l’Élysée, Jean Gaborit et de Tiphaine Auzière, fille de Brigitte Macron et belle-fille du président. Face aux caméras, le ministre de la Justice n’a eu qu’une seule cible : Marine Le Pen. Si les punchlines d’Éric Dupond-Moretti étaient calibrées pour la presse, elles n’ont pas semblé convaincre ses interlocuteurs. Paul Larrouturou était sur place.