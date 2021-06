Élections régionales : grosse ambiance avec Jordan Bardella à Saint-Denis

Ce dimanche, on a suivi le vote de toutes les personnalités politiques. C’est comme ça qu’on a découvert qu’il n’y avait visiblement qu’un coloriste à Hénin-Beaumont et qu’il s’occupe (aussi) de Marine Le Pen, qu’on a pu voir que Xavier Bertrand est capable d’en faire des caisses sans dire un mot, que Valérie Pécresse n’hésite pas à rejouer sa sortie de l’isoloir pour avoir LA bonne photo, que l’ambiance était un brin tendue à Saint-Denis avec Jordan Bardella, que l’ancien Premier ministre Édouard Philippe est à la pointe de la technologie et qu’on a pu avoir des nouvelles de la mère du président.