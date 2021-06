Élections régionales : le naufrage de LREM dans les Hauts-de-France

Pour essayer de contrer le duel annoncé entre le RN Sébastien Chenu et le LR Xavier Bertrand, Emmanuel Macron avait envoyé par moins de 5 ministres au front dans les Hauts-de-France. Malgré l’arrivée en force de personnalités comme Gérald Darmanin ou Éric Dupond-Moretti, LREM s’est largement inclinée face à ses rivaux ce dimanche. Dans la région, le parti de la majorité ne recueille que 9% des voix et ne pourra donc pas se maintenir au second tour. Paul Larrouturou a passé la soirée au QG des LREM pour suivre les résultats du vote.