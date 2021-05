Élections régionales : le mensonge de Xavier Bertrand

Côté politique française, la campagne des régionales est officiellement lancée depuis ce lundi. Et elle ressemble de plus en plus à une première mi-temps de présidentielle. Du côté de LAREM, pas moins de 13 ministres se sont lancés dans la bataille et ils ne partent pas tous avec les mêmes chances de succès. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand est prêt à tout pour ne pas être associé au gouvernement.