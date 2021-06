Élections régionales : le RN va-t-il rafler la mise ?

À quatre jours du premier tour, une question hante la Macronie et LR : combien de régions vont basculer au Rassemblement national ? Une région symbolise ce match annoncé : la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Depuis des semaines, les deux principaux candidats, le RN Thierry Mariani et le LR Renaud Muselier, se livrent à un concours de punchlines. Avec visiblement plus de succès pour l’un que pour l’autre : selon le Figaro, Thierry Mariani est annoncé vainqueur dans tous les scénarios de second tour.