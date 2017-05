Elie Semoun, humoriste sincère et timide : "Mes personnages me permettent d'être moi-même"  

Déjà 27 ans qu'Elie Semoun arpente les planches pour nous faire rire à coups de personnages bien calibrés. Après deux ans et demi de tournée, l'humoriste a décidé de s'arrêter un temps. Invité sur le plateau de Quotidien, il est revenu ce soir sur son processus créatif, sa carrière, les personnages qui l'ont marqué et son rapport à l'humour et à ce métier si particulier, et n'a pas caché une certaine timidité.