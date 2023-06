Elisabeth Borne : à Matignon, "Méchanta" fait fuir ses collaborateurs

Alors qu’un remaniement se murmure, les ministres et les députés bien décidés à peser dans le possible futur gouvernement se font connaître. Parmi les intéressés, la déjà ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, la patronne des députés Renaissance Aurore Bergé. Côté Matignon, en revanche, la situation se tend. D’après une enquête du Monde, les départs s’enchaînent au cabinet de la Première ministre où la vie serait devenue « un cauchemar » sous Elisabeth Borne. Pas de cour d’honneur de l’Elysée, pas de déjeuner avec le président de la République, pas d’escorte officielle : Giorgia Meloni était bien à Paris pour une visite d’État, mais une visite dépouillée de tout avantage et de toute cérémonie. Le résultat de sept mois de relations glaciales entre la France et l’Italie.