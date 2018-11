Elise Lucet : "Prendre les journalistes pour cible, c'est trop facile"

De nombreux journalistes ont été malmenés, voire agressés depuis plusieurs semaines, notamment à l'occasion des manifestations des gilets jaunes. Sophia Chikirou, ancienne directrice de communication de la France Insoumise, a publié un tweet ce mardi pour expliquer qu'elle n'avait pas de "compassion sincère" pour ces journalistes, en appelant toutefois à ne "pas les lyncher", mais à ne pas "leur parler" non plus. Elise Lucet et Edouard Perrin, de Cash Investigation, réagissent à ce discours.