Elise Lucet : "On ne peut pas laisser les ouvriers devenir invisibles"  

Hier, on a BEAUCOUP parlé de Whirlpool. On a vu Marine Le Pen le matin, on a vu Emmanuel Macron l’après-midi, sous les sifflets, les fumigènes et dans un chaos presque total. Au milieu de tout ça, il y avait le camion de l'émission "Envoyé spécial" de France 2, ainsi qu'Elise Lucet plongée au cœur d'un beau bordel. Elle était ce soir sur le plateau pour en parler.