En savoir plus sur Yann Barthes

Après son implosion en 2017, la droite se cherche un nouveau champion pour affronter 2022. Pour l’heure, six visages se pressent sur la ligne de départ : Rachida Dati, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et le réclamé mais très discret François Baroin. Paul Larrouturou fait le point entre les favoris et les outsiders.