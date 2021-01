Emma CakeCup, Enjoy Phoenix ou Tibo InShape: comment Gabriel Attal drague les influenceurs

En savoir plus sur Yann Barthes

Quand il veut parler vaccin, couvre-feu et confinement aux jeunes, le porte-parole du gouvernement ne donne plus de conférences de presse ou d’interview dans les médias, il se connecte directement sur Instagram. Depuis plusieurs mois, Gabriel Attal multiplie les rencontres avec les Youtubeurs et les influenceurs qui ont un impact fort auprès de la jeunesse. Le 1er novembre dernier, il avait par exemple échangé pendant une heure avec l’une des Youtubeuses les plus connues de France, Enjoy Phoenix. Après elle, ce sont l’ancienne Miss France Marine Lorphelin ou le Youtubeur Tibo InShape qui ouvrent leur micro au porte-parole. Gabriel Attal a également contacté toute une série d’autre personnalités : la chroniqueuse de Cyril Hanouna, Agathe Auproux, la blogueuse lifestyle Romy, le kiné MajorMouvement ou encore l’influenceuse Emma Cake Cup. Avec son 1,9 millions d’abonnés, Emma Cake Cup se définit elle-même comme une « créatrice de contenus ». A 24 ans, elle enchaîne les partenariats avec des marques, des shootings en France et à l’étranger et touche donc une très large communauté. Paul Larrouturou l’a rencontrée.