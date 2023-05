Emma Cline raconte la survie en marge de la bourgeoisie américaine dans “L’invitée”

La romancière américaine Emma Cline sort un nouveau roman, “L’invitée”, 7 ans après le succès de “The Girls”. Une jeune fille qui se prostitue entame une relation avec un homme très riche de l’âge de son père. Il l’accueille dans sa belle maison des Hamptons ce qui lui permet de fuir les dettes qui la poursuivent à New York. Au cours d’un dîner, elle commet l’irréparable et son amant la congédie. Au lieu de rentrer chez elle, elle reste dans les Hamptons et infiltre ce monde inaccessible. L’atmosphère du roman est à la fois idyllique et inquiétante avec une description acérée des riches américains hors sol qui échangent l’argent contre la beauté.