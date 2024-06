Emmanuel et Brigitte Macron : le bisou que personne n’a vu (sauf Gala)

Mercredi 29 mai à l’Elysée, Emmanuel et Brigitte Macron participaient à une cérémonie pour récompenser des écoles, collèges et lycées pour leur lutte contre le harcèlement scolaire. En présence de Julia Vignali, Nicole Belloubet et de leur chien Némo, le couple présidentiel s’est offert, selon Gala en tout cas, "un tendre bisou". On a eu beau regarder la cérémonie, difficile de voir le fameux moment de tendresse. A moins que Gala n’ait vendu une petite bise sur la joue comme une grande démonstration d’amour.

