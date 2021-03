Emmanuel Macron à Poissy : échange glacial entre le président et les soignants

Emmanuel Macron était en visite à l’hôpital de Poissy, dans les Yvelines, ce mercredi. Les images, filmées par ce qu’on appelle un « Pool » ont été diffusées par toutes les rédactions de France – y compris la nôtre. Sauf qu’un détail nous a fait tiquer : lors de sa dernière visite dans un hôpital, à Necker en décembre dernier, les rédactions avaient reçu près d’une heure et quarante minutes d’images. De sa visite à Poissy cette semaine, seulement quatre minutes et quarante-trois secondes. Pas besoin d’avoir pris option détective pour comprendre qu’il y a un loup. Pour confirmer notre théorie, on a donc décortiqué les images de la visite du président et du ministre de la Santé. Au départ, l’ambiance est bonne à l’hôpital, le personnel se marre, s’échange des vannes… jusqu’à l’arrivée d’Emmanuel Macron. Brusquement, l’ambiance change. Le président demande des nouvelles du moral des soignants et on sent vite qu’ils en ont gros sur la patate et beaucoup à dire. L’échange devient glacial, tellement glacial qu’on pense que la soignante qui a dû répondre au téléphone n’a jamais été plus contente de recevoir un coup de fil. L’Élysée, qui avait annoncé dix minutes d’échange, n’en aura finalement envoyé que quatre.