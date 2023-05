Emmanuel Macron à Saintes : faire oublier la réforme des retraites au doux son des casseroles

Emmanuel Macron poursuit sa série de déplacements en France : ce jeudi 4 mai, il était à Saintes en Charente-Maritime pour présenter la réforme du lycée professionnel. L’objectif de ces déplacements est de tourner la page de la réforme des retraites. A chaque déplacement du président, les médias se posent une question : les casseroles seront-elles au rendez-vous ? Sans surprise, le comité d’accueil était bien présent mais les manifestants étaient tenus à l’écart suite à un arrêté préfectoral. Le sujet des casseroles a pris une telle ampleur qu’il est mis au même niveau que la raison du déplacement du chef de l’Etat. Ce dernier a annoncé notamment qu’un milliard d’euros serait débloqué et que les lycéens seront rémunérés pour leur stage. Le président s’est exprimé au sein du lycée technologique et professionnel Bernard-Palissy où l’accueil était beaucoup plus chaleureux qu’à l’extérieur. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est attaqué à Marine Le Pen et Giorgia Meloni, deux femmes politiques d’extrême-droite. Jordan Bardella a réagi en critiquant à son tour Gérald Darmanin de manière virulente. Concernant la présidente du conseil italien, le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a jugé ces propos “inacceptables” et a annulé sa visite à Paris.