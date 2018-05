Emmanuel Macron à Sydney : "Il n’y a pas de jour férié quand on est président"

En déplacement à Sydney, en Australie, au moment où la grogne sociale se fait entendre en France, Emmanuel Macron chercherait-il à éviter l’affrontement avec des mécontents ? Le chef de l’État dément et assure qu’il s’agit d’une "fausse polémique". Il ajoute également qu’il n’est pas là "pour regarder la télé" et qu’il "n’y a pas de jour férié quand on est président". Ces déclarations ont été filmées avant les violents débordements de la manifestation du 1er mai à Paris. Depuis, Emmanuel Macron s’est exprimé… sur les relations franco-australiennes.