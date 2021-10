Emmanuel Macron a-t-il raison d'affirmer que les Français travaillent moins que les autres ?

Du discours d’Emmanuel Macron sur l’avenir de la France, on retiendra surtout cette phrase selon laquelle les Français travailleraient moins que les autres. Dans les faits, qu’en est-il ? À gauche, on affirme chiffres à l’appui que c’est faux, archi faux. Sur les plateaux télé, l’ambiance est à la confusion : on affirme tout et son contraire avec des données qui veulent tout et rien dire. On fait le point.