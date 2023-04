Emmanuel Macron a-t-il vraiment promulgué la réforme des retraites en pleine nuit ?

On savait le président du genre à envoyer des SMS à toute heure, y compris en pleine nuit. On sait désormais qu’il est aussi capable de promulguer des lois à toute heure. Y compris une réforme plus que controversée comme celle des retraites. Même si ce n’est pas aussi exceptionnel que cela.