Emmanuel Macron doit annoncer ce lundi soir les mesures pour répondre aux revendications des gilets jaunes. Mais pour lui et pour ses équipes, le mot d’ordre était la « confidentialité ». Oui, le président va parler, mais non, on ne peut rien dire. Enfin ça, c’est la définition que la PLUPART des gens ont de la « confidentialité ». À l’Élysée, c’est plus compliqué.