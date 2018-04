Emmanuel Macron en Australie : demandez le programme

Après avoir passé trois jours aux États-Unis, Emmanuel Macron passera la semaine dans le Pacifique, entre l’Australie et la Nouvelle-Calédonie. À Sydney, où il atterrira mardi 1er mai, il doit évoquer différentes questions avec le Premier ministre australien, notamment celles du climat et de la défense, et négocier plusieurs accords institutionnels et commerciaux. Emmanuel Macron y tiendra également une conférence mercredi. Azzeddine Ahmed-Chaouch est à Sydney pour suivre la visite du chef de l’État, il debrieffe les enjeux de cette rencontre.