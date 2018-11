Emmanuel Macron boute les journalistes hors du palais de l’Elysée

Terminée la salle de presse au cœur du palais de l’Elysée. Sur décision de la présidence, les journalistes ne seront plus les bienvenus au cœur de l’institution. Pourtant, cette salle de presse au cœur du lieu de pouvoir était un symbole de la liberté de la presse dans le palais de l’Elysée et une marque de transparence de la part de ses différents locataires. La décision, prise unilatéralement, sans concertation avec les journalistes, a provoqué incompréhension, colère et indignation de la profession.