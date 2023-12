Emmanuel Macron brave tous les risques au-dessus du vide lors de sa visite de Notre-Dame

Pour son premier fait du jour de la semaine, Yann Barthès revient sur la visite d’Emmanuel Macron il y a quelques jours dans l’enceinte de Notre-Dame de Paris. Une visite pour venir admirer la nouvelle flèche de la célèbre cathédrale, un an avant la réouverture au public. Et à cette occasion, les équipes du président ont mis le paquet sur les plans impressionnants, grâce à des drones et des dézooms digne de film hollywoodien. Le président de la République qui a bravé tous les risques en montant sur l’échafaudage équipé d’un micro. Et cela ne l’a pas empêché de continuer sa conversation comme si de rien n’était, perché à 80 mètres de haut. Un président qui ne semble pas avoir peur d’être hors sol. Le chef de l’Etat a semblé quelques peu obsédé par la fin des travaux, et a semblé tout de même un peu moins en confiance quelques mètres plus haut, au dernier étage. Il a ensuite répondu aux questions des journaliste, devant l’admiration du chef de chantier, Philippe Jost.