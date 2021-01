Emmanuel Macron: bye bye Covid, bonjour 2022

En savoir plus sur Yann Barthes

Emmanuel Macron était en déplacement dans l’Eure ce mardi pour visiter une usine Ariane puis une ferme agro-écologique. Jusque-là, rien de très surprenant sauf qu’on a bien senti qu’Emmanuel Macron essayait surtout d’éloigner le sujet du Covid. Parce que depuis un an, il n’est plus que le président du Covid finalement. Un président qu’on ne voit que par Zoom et dont on oublierait presque qu’il a des jambes et qu’il peut aller sur le terrain. Mardi, on a compris qu’Emmanuel Macron s’était dit qu’il était peut-être temps de casser cette image : détacher le « président Covid » pour créer le « président 2022 ». Les journalistes sur place l’ont bien compris : Emmanuel Macron part en campagne. D’ailleurs à l’écouter il a déjà choisi les angles de ces futurs discours.