Emmanuel Macron en Calédonie : visite sous tensions

Azzeddine Ahmed-Chaouch continue de suivre le déplacement dans le Pacifique d’Emmanuel Macron. Après l’Australie, le chef de l’État s’est rendu en Nouvelle-Calédonie où il doit rencontrer les responsables indépendantistes. Une visite dite "sensible" parce qu’elle se déroule à six mois du référendum sur l’indépendance de l’île et à l’occasion de l’anniversaire de la prise d’otage d’Ouvéa, qui avait fait 21 morts. Emmanuel Macron doit participer aux commémorations mais, sur place, les kanaks ne sont pas pour cette visite officielle qu’ils considèrent comme une provocation.