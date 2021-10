Emmanuel Macron candidat ? Le messe-basse lourd de sens de Jacques Séguéla

Ce week-end, Emmanuel Macron assistait à la clôture du 127ème congrès des sapeurs-pompiers de France à Marseille. Le président y était accompagné du publicitaire Jacques Séguéla, créateur des affiches et des slogans des campagnes de François Mitterrand et de Lionel Jospin. Et qui visiblement bosse déjà sur celle d’Emmanuel Macron, pourtant pas « officiellement » candidat.