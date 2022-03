Emmanuel Macron collé à Joe Biden comme une moule à son rocher

Une petite pensée pour les habitants de Bruxelles qui ont vu passer non pas un, mais trois sommets internationaux en une seule journée. D’abord un sommet de l’OTAN, puis un sommet du G7 et enfin un sommet du conseil européen. Et qui était présent aux trois ? Emmanuel Macron. Lequel n’a pas quitté son homologue américain Joe Biden d’une semelle au cours des deux premiers. C’est bien simple, on aurait cru une moule collée à son rocher.