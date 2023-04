Emmanuel Macron d’un côté, les manifestants de l’autre : le divorce est consommé

Après son allocution, Emmanuel Macron est sous le feu des critiques : on moque un président « isolé » et « déconnecté ». C’est encore plus vrai ce mardi puisque tous les syndicats, conviés par le chef de l’État a l’Elysée, ont décliné l’invitation d’un seul homme. Les syndicats de patrons, invités eux aussi, ont au contraire tous répondu à l’appel.