Emmanuel Macron en Allemagne : président déconstruit et gros nibards

Emmanuel et Brigitte Macron continuent leur tour d’Allemagne pour la première visite d’État de la France depuis deux décennies. Après Berlin et Dresde, le couple présidentiel était à Munster mardi 28 mai pour un recevoir un prix qu’aucun francophone ne saurait prononcer correctement. Dans la capitale, Emmanuel Macron a pu démontrer à quel point il était un homme déconstruit en expliquant qu’il faisait des gâteaux pour sa femme, qui a connu un moment touchant à côté d’une jeune fille dont le t-shirt vantait les gros nibards.

