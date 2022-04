Emmanuel Macron est-il le président "le plus mal élu" comme le dit Jean-Luc Mélenchon ?

Il est 20h22 dimanche soir lorsque Jean-Luc Mélenchon lance LA polémique de la soirée électorale. Pour le leader de la France insoumise, Emmanuel Macron serait le président « le plus mal élu » de la Vème République. Chez LREM, sans surprise, on a une tout autre explication. Qui dit vrai ? On fait le point.