Emmanuel Macron et la police: itinéraire d’une rupture

En savoir plus sur Yann Barthes

Emmanuel Macron boudé par sa police, c’est inédit. Jamais les relations entre un président de République et les forces de l’ordre n’ont été si compliquées. Depuis quelques jours, depuis qu’il a admis l'existence des contrôles au faciès, la police est vent debout contre Emmanuel Macron et n’hésite pas à descendre dans les rues pour se faire entendre. Les syndicats Alliance et Unsa Police ont annoncé ce mardi qu’ils ne participeraient pas au grand « Beauvau de la Sécurité » voulu par le président pour réformer les forces de l’ordre. Pourtant, entre la police et Emmanuel Macron, tout avait très bien commencé. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch.