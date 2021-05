Emmanuel Macron et la visite du vaccinodrome Porte de Versailles, vue de loin

Le vaccinodrome de la Porte de Versailles a ouvert ses portes ce jeudi à Paris. Pour l’occasion, Emmanuel Macron, Olivier Véran et Marlène Schiappa avaient fait le déplacement pour venir saluer les pompiers qui seront en charge de vacciner 20 000 personnes par semaine. On a suivi pour vous l’intégralité de cette visite, mais de loin, parce que la caméra n’a pas pu suivre le président d’aussi près que prévu. Alors, de loin, on a vu le président parler aux pompiers et montrer des choses qu’on ne voyait pas avec ses mains. On a vu des pompiers prendre des postures sérieuses et faire des gestes pour appuyer un propos qu’on n’a pas pu entendre. On a aussi vu Emmanuel Macron regarder des choses qu’on ne voyait pas nous-même. On l’a vu s’adosser à un distributeur de gel hydro alcoolique et prendre la pose dite « du nudiste ». Ensuite, on a vu Emmanuel Macron s’accroupir près d’une dame qui était peut-être en colère à en croire l’arrière de sa tête et un homme envoyer la photo du président à un groupe Whatsapp. Bref, on a suivi la visite du président au vaccinodrome de la Porte de Versailles, mais de loin.