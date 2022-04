Emmanuel Macron et l’extrême droite, l'arroseur arrosé

Au soir de son élection en 2017, Emmanuel Macron avait assuré tout mettre en œuvre pour qu’en 2022, plus personne ne veuille voter à l’extrême droite. Résultat, en cinq ans, l’extrême droite a pris près de 8% dans les intentions de vote. Cette hausse du vote extrême, Emmanuel Macron consent à en prendre une (petite) part de responsabilité. Le président y voit surtout la faute des récentes crises et… des médias, qu’il accuse d’avoir banalisé Marine Le Pen. Pour creuser l’écart avec sa concurrente, le président-candidat a trouvé sa stratégie : l’associer systématiquement à Éric Zemmour, considéré plus radical et plus dangereux, et dénoncer leur populisme. Problème : en désignant les médias comme responsables, Emmanuel Macron aussi utilise des arguments populistes. En cinq ans de mandat, il n’a d’ailleurs pas hésité à aller sur le terrain de l’extrême droite : son interview à Valeurs Actuelles en 2019, son rapport à Jeanne d’Arc, ses propos sur le Maréchal Pétain ou sa proximité avec Philippe de Villiers ont tous brouillé les pistes.