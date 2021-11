Emmanuel Macron face à Joe Biden : ce que vous n’avez pas vu

Les dirigeants du G20 s’étaient donné rendez-vous à Rome ce week-end pour parler, entre autres, d’écologie, mais pas trop. Chaque chef et cheffe d’État était accompagné de son épouse ou de son époux, rapidement envoyés jouer les touristes pendant que les adultes devisaient de l’avenir du monde. Un moment important a retenu l’attention des JT français : la rencontre entre Joe Biden et Emmanuel Macron, la première depuis la crise des sous-marins. Et voici ce que vous n’avez pas vu de leur échange.