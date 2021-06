Emmanuel Macron face à Joe Biden : chacun sa version

Le sommet du G7 se tenait ce week-end au Royaume-Uni. Partout dans les médias et sur les réseaux sociaux, on a pu voir les images de l’échange entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Un échange cordial, dans lequel le président de la République semble avoir l’avantage sur son homologue américain. Sur les réseaux sociaux de Joe Biden, l’histoire racontée semble un peu différente.