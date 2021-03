Emmanuel Macron face aux jeunes : il n’y a qu’un président pour dire ça

La télé, c’est un métier compliqué. Chacun doit être placé à un endroit précis pour être dans la bonne lumière, face aux bonnes caméras. Ça demande de l’organisation et de la pratique. Et ça, Emmanuel Macron le sait. Le président sait qu’il doit se mettre à un certain endroit, sous une certaine lumière pour que les caméras des chaînes d’infos le filment sous son meilleur angle. On l’a encore vu ce lundi, lors de son déplacement à Stains, en Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif « Un jeune, une solution ». Emmanuel Macron était en visite dans un centre de formation et le chef de l’État a passé sa matinée à interroger les « jeunes » présents dans l’établissement. Mais Emmanuel Macron n’a pas besoin de poser des questions compliquées. Emmanuel Macron est président et à ce titre, il a le droit de poser une question que personne d’autre ne peut poser. Il lui suffit de demander « Et vous ? » à tous ceux qu’il croise. Essayez de le faire sans être président, PERSONNE ne peut juste demander « Et vous ? » à des inconnus. Mais lui, ça marche. Même quand il coupe la parole, ça marche. Même quand les interrogés n’ont manifestement aucune envie de répondre, ça marche.