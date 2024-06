Emmanuel Macron fait comme si de rien était en Italie

Une semaine après avoir dissout l’Assemblée nationale et convoqué des élections législatives anticipées, Emmanuel Macron était en Italie pour assister au G7. Le président de la République a tout fait pour masquer la situation très tendue dans laquelle se trouve la France et à quel point il est lui-même affaibli politiquement. Même face au Pape François, qu’il a tutoyé pour lui dire à quel point le monde est fou. La faute à qui ?

En savoir plus sur Yann Barthes