Emmanuel Macron entame une semaine de contre-offensive médiatique : d’abord sur TF1 et LCI, avec Jean-Pierre Pernaut, ensuite sur BFMTV et Mediapart avec Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel. Aucune trace de femmes chez les journalistes choisis pour interviewer le président, une décision qui choque Caroline Roux.