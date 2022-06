Emmanuel Macron invite les streamers à l’Elysée et c’est deux mondes qui se percutent

Emmanuel Macron voulait envoyer « un geste fort de soutien et de reconnaissance de cet écosystème du e-sport français ». Il a donc invité les plus gros streamers et acteurs du dit e-sport français à l’Élysée. Et on a senti comme un gap entre le président et cette génération.