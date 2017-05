Emmanuel Macron, Président du secret "bien gardé"  

Depuis hier, la composition du gouvernement est entourée de mystère et de secret. Une image qu'aimerait bien se donner le nouveau Président, Emmanuel Macron. Mais dites donc, est-ce qu'il ne tenterait pas de se la jouer un peu ténébreux ? Nous, en tout cas, on n'est pas si dupes que ça, et on a bien vu que le nouveau Président n'était pas si doué que ça pour garder un secret. La preuve en images.