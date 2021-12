Emmanuel Macron, le bar-tabac et la blague misogyne

Emmanuel Macron était en visite à Vierzon, dans le Cher. À midi pile, le président et son équipe se sont dirigés vers le bar-tabac du coin pour prendre un « petit café ». À cet instant, on a basculé dans ce qui est peut-être le moment, l’instant le plus Français de tous. Dans ce petit bar tabac, avec son odeur caractéristique qui, pour une raison qu’on ignore, est la même dans tous les bar-tabac de France, Emmanuel Macron a discuté avec les habitants et bu « un p’tit fond » de la cuvée spéciale du patron. Il y avait tout ce qui fait l’ambiance et le charme d’un bar-tabac. Même la blague misogyne.