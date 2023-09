Emmanuel Macron, le roi de la bagnole ?

Yann Barthès revient ce soir sur l’intervention d’Emmanuel Macron, diffusé en simultané au Journal de 20 heures de TF1 et de France 2. Le président de la République semble, à l’image d’un sportif, avoir un rituel bien précis avant d’être interrogé, à commencer par le tapotement de main. Puis durant son interview, il n’a pas hésité à adopter un comportement plus détendu et à « lâcher » certains mots étonnants comme son « bagnole ». L’occasion de retrouver d’anciennes images du chef d’Etat français au volant d’une voiture.