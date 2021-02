Emmanuel Macron ne grossit pas, il "prend en densité, en maturité"

En savoir plus sur Yann Barthes

Ne dites plus « j’ai grossi », mais « j’ai pris en densité, en maturité ». Si ça marche pour Emmanuel Macron, pourquoi pas pour nous tous ? Parce que oui, c’est LA grosse info du jour : le président de la République a pris quelques kilos ces dernières semaines. Alors, grand bien lui fasse, on trouve déjà que l’info n’est pas à proprement parler une information capitale, mais ce qu’il y a d’intéressant dans cette affaire, c’est la façon dont l’Elysée a décidé de communiquer sur la prise de poids du président. Car oui, si le président prend des kilos, c’est toute la presse qui s’y intéresse et donc c’est à l’Elysée de savoir comment réagir. Au Palais, on a décidé de voir le côté positif de la chose. Emmanuel Macron a grossi et c’est une bonne nouvelle : c’est « un évènement positif, la preuve d’abord que le chef de l’Etat s’est bien remis du Covid », nous dit-on. Et l’Elysée d’ajouter qu’Emmanuel Macron est donc « en forme pour aborder la suite ». L’histoire pourrait s’arrêter là – aurait dû s’arrêter là – mais c’était sans compter l’imagination des services de communication de l’Elysée qui ajoutent : « ces quelques kilos de plus lui donnent de la densité, de la maturité ». Rien que ça.