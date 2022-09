Emmanuel Macron nous a rappelé une pub : la perfection au masculin, ça vous parle ?

Emmanuel Macron vient de terminer son déplacement à New York. Le président a assisté à la 77ème Assemblée des Nations-Unies, a discuté avec tout plein de chef d’Etat – pas forcément tous recommandables – et a montré la générosité de la France (non) au Fond Mondial. Et il nous a furieusement fait penser à une pub. Vous l'avez ?