Emmanuel Macron positif au Covid: et il a vu BEAUCOUP de monde cette semaine

Il était 10h30 ce jeudi matin quand la nouvelle est tombée dans toutes les rédactions de France : Emmanuel Macron a été testé positif au Covid. Forcément, ça a un peu secoué le programme des chaînes d’infos en continu. Les journalistes étaient presque essoufflés en annonçant la nouvelle. Le président va donc s’isoler pendant 7 jours, mais il n’est pas le seul : pour cause, Emmanuel Macron n’a pas exactement été cantonné dans son bureau de l’Elysée depuis vendredi ou samedi dernier, date supposée de sa contamination. Bien au contraire. La semaine a été chargée pour Emmanuel Macron. Pas de bol, c’est justement pendant cette semaine que le président était le plus contagieux. Avant donc de se savoir positif au Covid, le chef de l’Etat a multiplié les déplacements : conseil des ministres, conseil européen à Bruxelles, tirage au sort de la Coupe du monde de Rugby, rencontre avec les Premiers ministres espagnols et portugais, convention pour le climat, déjeuner avec Jean Castex et Richard Ferrand à l’Elysée. C’est bien simple, depuis une semaine ce n’est plus un président mais un arrosage automatique de Covid.