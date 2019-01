Tous les ans, depuis toujours, le chef de l’État présentent ses vœux aux Français, puis à la presse, puis à la jeunesse, puis aux autorités religieuses, puis à l’armée, aux élus, etc etc… Cette année, Emmanuel Macron a dit STOP : il ne fera aucun vœu, si ce n’est celui aux armées. Pour le symbole. On ne sait pas si les autres catégories vont se vexer, mais la presse elle, va-t-elle se formaliser ? A priori, non.