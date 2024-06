Emmanuel Macron prêt à tout pour grapiller des voix à l’extrême droite

Il avait dit la semaine dernière qu’il ne ferait pas campagne pour les législatives. Mais c’est visiblement plus fort que lui. Et le président semble prêt à tout pour grapiller des voix à l’extrême droite, même au reniement et aux déclarations outrancières. En déplacement sur l'île de Sein pour les commémorations de l'Appel du 18-Juin, le président de la République a vivement critiqué le programme du Nouveau Front populaire. Moins de deux semaines avant le premier tour des élections législatives, Emmanuel Macron juge « ubuesque » cette proposition de l’union de la gauche. Alors dans son programme, il n’est pas question de changement de sexe comme l’affirme le président, mais plutôt d’« autoriser le changement d’état-civil libre et gratuit devant un officier d’état civil ». C’est une revendication de longue date des associations LGBT visant à simplifier les démarches. Une position qui a fait polémique à gauche, mais qui a été défendue par l'Élysée. Des propos qui sont cependant à rebours de sa position pendant la dernière campagne présidentielle. Alors pourquoi un tel revirement sur une question aussi sensible ? Depuis hier, on assiste à de nombreuses réactions outrées face à la rhétorique anti-trans du président. La gauche évoque des propos transphobes dans le sillage de ceux de l’extrême droite. Alors Emmanuel Macron a-t-il gagné des voix à l’extrême droite ces dernières 24 heures... Mais combien en a-t-il perdu à gauche ?

